تراند اليوم : هكذا نعي أحمد الفيشاوي الشيخ صالح كامل : مشوفتش راجل زيه – صورة

توفي الشيخ صالح كامل، مؤسس مجموعة ART راديو وتلفزيون العرب، أول شبكة قنوات فضائية متخصصة في المنطقة، أمس الاثنين، عن عمر 79 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، رجل الأعمال السعودي الراحل، كاتبا عبر حسابه على Instagram: “البقاء لله الشيخ صالح كامل أعرفه من وأنا في المدرسة لأن بنته هديل كانت معايا في الفصل.. راجل طيب وخيّر جدا.. آخر مره شوفته كان في عزاء أبويا”.

يذكر أن الشيخ صالح كامل تزوج من الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود، وأنجب منها 3 بنات هي هديل وأصيل ونضير، بينما كان لديه عبد الله ومحيى الدين من زوجته الأولى.