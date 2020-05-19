تراند اليوم : متابع يحرج محمود العسيلي : ماتعقل وتبطل هبل – صورة

نشر الفنان محمود العسيلى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” صور له من برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” الذى يعرض على قناة القاهرة والناس , الذى يكون ضيفة الليلة .

علق محمود العسيلى على الصورة قائلا : من برنامج #شيخ_الحارة و #الجريئة .. يعرض مساء اليوم ..

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

انا بحبك اوى هشوف البرنامج عشان خاطرك

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هتكون احلى حلقة اكيد

الله على الفن الراقي والموسيقا الراقية بتمتعنا فيها والله انا حتابع الحلقة اكيد

ومن ناحية أخرى طرح كل من الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان “أنت استثنائي”، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدرت تريند تويتر.

وكان آخر أعمال محمود العسيلي أغنية “جنة تكفينا”، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.