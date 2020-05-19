تراند اليوم : فيلم المرشحة المثالية علي متجر OSN الألكتروني بعد ٥ أيام

OSN تكشف عن العرض الأول لفيلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور

خلال عيد الفطر السعيد عبر متجرها الإلكتروني OSN Store

ميلا الزهراني تتألق بأولى أدوار البطولة النسائية في السينما السعودية ضمن العمل الجديد لأول مخرجة سعودية مع إشادة عالمية من النقاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 مايو 2020: أعلنت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن عرض الفيلم السينمائي “المرشحة المثالية” هذا الشهر عبر متجرها الإلكتروني OSN Store حصرياً بعد النجاح المذهل الذي حصده.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي شيّق حول طبيبة سعودية تعمل في المملكة وتقرر أن تترشح للانتخابات المحلية، حيث تلقى حملتها الانتخابية تأييداً غير متوقع. ويقدم الفيلم لعشاق السينما أجواءً من الإلهام والقوة، وهو متوفر للشراء أو الاستئجار بدءاً من الأحد 23 مايو.

تبدع المخرجة هيفاء المنصور، إحدى ألمع شخصيات عالم الإخراج السينمائي في المملكة العربية السعودية، في فيلم “المرشحة المثالية” ضمن سياق يرتقي إلى أعلى المستويات الفنية، إذ يروي العمل قصة الطبيبة الشابة مريم، التي تلعب دورها ميلا الزهراني في أول بطولة لها. وتقوم البطلة بخطوة مفاجئة وغير مسبوقة بالترشح لانتخابات مجلس البلدية المحلي في المملكة. ويتمثّلَ هدف مريم الوحيد خلال الفيلم في تعبيد الطريق المؤدية إلى مستشفى المنطقة، إلا أن المطلب السياسي البسيط الذي سعت له هذه المرأة الطموحة والناجحة لم يلقَ تفاعلاً جدياً.

نجحت المنصور بتصوير مهمة مريم السياسية في إطار درامي وعائلي، كما سلطت الضوء بشكل فني ومرهف على الدعم الذي لاقته المرشحة الجديدة من شقيقاتها، ومشاعر القلق التي أبداها والدها الموسيقي تجاه ما تحمله ابنته من شغف تجاه تمكين المرأة وتعزيز سياسة التحديث. أدرك الوالد خلال جولات فرقته الموسيقية في المناطق المحافظة أهمية رسالة مريم في دعم الانفتاح والإبداع وحرية التعبير.

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يشار إلى أن هيفاء المنصور أخرجت فيلم “وجدة” في عام 2012، لتكون أول امرأة تقوم بالإخراج السينمائي على أرض المملكة العربية السعودية، وسرعان ما أثبتت تميزها في عالم هوليود. وقد عادت المنصور مع أحدث أفلامها “المرشحة المثالية” إلى المملكة لتروي قصة مؤثرة لامرأة تسعى إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع.

من جانبها، قالت رولا كرم، نائب رئيس قسم الإستحواذ والمحتوى العربي في شبكة OSN: “يتمحور اهتمام شبكة OSN حول تقديم محتوى ترفيهي حصري في المنطقة، ونحن نفخر بإضافة فيلم المرشحة المثالية إلى قائمة عروضنا المذهلة خلال عيد الفطر السعيد. ونحرص من موقعنا كجهة رائدة في القطاع على الاحتفاء بالمواهب المحلية وإتاحة وصول ما تقدمه من محتوى لمشتركينا في كافة أنحاء الشرق الأوسط. يعتبر فيلم المرشحة المثالية عملاً مذهلاً ومبهجاً يرتكز على الأمل والعزيمة التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها”.

يتوفر الفيلم للشراء والاستئجار على متجر OSN Store بدءاً من الأحد 23 مايو، وسيتم عرضه على قنوات الشبكة المتلفزة في شهر يوليو القادم مع تزامن عيد لأضحى المبارك.

لمحة حول OSN:

تعد OSN شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، وتملك حقوق البث في 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتملكها وتديرها مجموعة ’بانثر الإعلامية‘؛ وهي شركة مسجلة في ’مركز دبي المالي العالمي‘، وتعتبر ’مجوعة الموارد المحدودة‘ وشركة ’كيبكو‘ من المساهمين فيها.

وتتمتع OSN بتاريخ حافل بتوفير قيمة استثنائية للمشتركين في قنواتها، مع التركيز بشكل خاص على المحتوى الحصري والمشاهدة حسب الطلب، واستخدام المنصات الرقمية المبتكرة المتاحة في أي وقت ومكان.

تتجلى قوّة OSN في قدرتها على توفير مجموعة واسعة من البرامج الحصرية وأفضل جودة من المحتوى الترفيهي، إلى جانب شراكات طويلة الأمد مع أهم الشركات واستوديوهات هوليوود مثل ديزني وإتش بي أو وإن بي سي يونيفرسال وفوكس وباراماونت وإم جي إم وسوني.

وتُعتبر الشبكة الوجهة الأمثل لأفضل وأحدث برامج الترفيه باللغات العربيّة والانجليزية والفلبينية، حيث تبث الشبكة أحدث البرامج والمسلسلات بالتزامن مع توقيت عرضها الأصلي في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر المسلسلات وأحدث الأفلام على شباك التذاكر، إضافة إلى الفعاليات الرياضية المميزة. علاوة على ذلك، تقدم OSN المحتوى الترفيهي عبر الأجهزة مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف النقالة من خلال منصتها الترفيهية على الهاتف المحمول، والتي تعرض أحدث الأفلام والمسلسلات والعروض.

وتتبوأ OSN مكانية ريادية على صعيد الابتكار التكنولوجي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث أطلقت خدمة OSN on Demand التي تعد أول خدمة في المنطقة لمشاهدة البرامج عند الطلب.

وتطمح OSN إلى تقديم تجربة ترفيهية تناسب جميع الأذواق في كل مكان، مع التركيز على دعائمها الأساسية، وهي تبني منهجاً يتمحور حول العملاء بالدرجة الأولى، وتقديم المحتوى الحصري، وتوفير قيمة منقطعة النظير.