هذه الطفلة التى بجوار الفنان “محمود عبد العزيز” أصبحت اليوم ممثلة مشهورة ..خمنوا من هي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2020 09:56 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة من طفولة فنانة مصرية من أجمل الفنانات، والتى لمع نجمها بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة.و حصدت شهرة واسعة و فتحت لها أبواب الشهرة في مصر والوطن العربي،

حيث كانت طفلة لاتتجاوز من العمر 10 سنوات، تجلس بجوار الفنان الراحل “محمود عبد العزيز” في كواليس تصوير أحد أفلامه، أنها الفنانة “منة شلبي” التى استطاعت أن تحصد نسب عالية من التعليقات والمشاركات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بسبب تلك الصورة.

يُذكر عن الفنانة منة شلبي، أنها ممثلة مصرية ولدت في 24 يوليو من عام 1982 بمحافظة الجيزة.وهي ابنة الراقصة الشهيرة “زيزي مصطفى”، التى كانت مثلاً أعلي وقدوة للإبنتها، حيث كانت تهوى التمثيل من أيام الدراسة وتقف أمام المرآة وتقلد والدتها الفنانة “زيزي مصطفى” وهي توقع أوراقاً واهداءات لجمهورها ،

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ويشار إلي أن أول عمل فنى قدمته الفنانة منة شلبي كان فيلم “الساحر” عام 2002م مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث نالت شهرة واسعة وضجة إعلامية كبيرة على أنها الفتاة التي لم تتجاوز العشرون عاماً وجرأتها في التمثيل لمثل هذا الدور ثم ظهرت في مسلسل “أين قلبي” مع الفنانة يسرا ، بعدها انتقلت لتشارك الفنانة ليلى علوي في فيلم “بحب السيما” عام 2004م ومن ثم شاركت كل من حنان ترك وهند صبري في فيلم “أحلى الأوقات عام 2004م “،كما شاركت في بطولة جماعية من خلال فيلم “أحلام عمرنا” مع الفنان مصطفى شعبان عام 2005م وفيلم “في محطة مصر” و”واحد من الناس” مع الفنان كريم عبد العزيز إلى فيلم “كده رضا” مع الفنان أحمد حلمي عام 2007م. وتوالت الأدوار الناجحة التى جعلتها من أهم وأنجح نجمات جيلها.

كما حصلت الفنانة منة شلبي على العديد من الجوائز في عدة مهرجانات سينمائية مصرية لكل من دورها في فيلم “عن العشق والهوى” عام 2007م وفيلم “بنات وسط البلد عام 2006م”.