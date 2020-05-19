200 ألف دولار لـ10 فائزين بمنحة "الشارقة للفنون"

الثلاثاء 19 مايو 2020

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون في الإمارات عن أسماء الفنانين الفائزين بمنحة برنامج الإنتاج 2020.



ويهدف البرنامج إلى دعم الحراك الفني وإنتاج الفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وحصل على المنحة لهذه الدورة وقيمتها 200 ألف دولار أمريكي 10 فنانين هم: جمانة إميل عبود، ومحمد عبدالكريم، ونور أبو عرفة، وبسمة الشريف، وعبدالصمد المنتصر، وكوكين أرغون، ونادي باك خواتين للرسم، ومصعب مصباحي، وفيليب رزق، ومجموعة سبفيرسف فيلم.

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وساهم برنامج الإنتاج، الذي يعد أحد مبادرات مؤسسة الشارقة للفنون الرئيسة منذ إطلاقه، في توفير التمويل الأساسي والدعم المهني للعديد من الفنانين في المنطقة على مدار السنوات الماضية.

وأتاح هذا التمويل للفنانين الفرصة لتقديم مشاريع تجريبية نوعية من شأنها أن تثري النتاج الفني وتنمّي قدرات المتلقي في مقاربته الفن وماهيته وتجاربه.

وجرى اختيار الفنانين الفائزين بالمنحة من قبل لجنة تحكيم دولية تألفت من المؤرخة الفنية والفنانة افتخار دادي، والقيّمة لارا خالدي، والقيم أغوستين بيريز روبيو.

وكلفت المؤسسة لجنة التحكيم باختيار 2 إلى 6 مشاريع مقترحة من مجموع المتقدمين للدعوة المفتوحة، ليتقرر في مارس/آذار زيادة عدد المستفيدين من المنحة إلى 10 فنانين؛ استجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الفنانون في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا في العالم.

وأطلق برنامج الإنتاج للمرة الأولى عام 2009 بالتزامن مع بينالي الشارقة 9، وتُقدم منح برنامج الإنتاج مرة كل سنتين منذ عام 2010.