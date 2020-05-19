فن ومشاهير

بعد رحيل والدها .. أول ظهور لـ” أبنة ” الفنانة صفاء أبو السعود

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل والدها .. أول ظهور لـ” أبنة ” الفنانة صفاء أبو السعود والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020

صورة أرشيفية

رحل عن عالمنا رجل الاعمال السعودي صاحب قنوات ART السيد ” صالح كامل ” و هو زوج الفنانة المصرية صفاء ابو السعود .

و اشارت التقارير الصحفية من مصادر مقربة من صالح ان الوفاة كانت اثناء قيامه بصلاة التراويح في منزله و لم يتم التاكد الي الان من صحة هذه المعلومة .

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و كان اخر ظهور للفنانة صفاء ابو السعود مع زوجها الشيخ صالح كامل اثناء حضورهم عرض مسرحية سيرة الحب في العجوزة و كان معهم ابنائهم التي تم تداول بعض الصور لهم .

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