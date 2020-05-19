نجوم الفن المصري يساندون المستشار تركي آل الشيخ في "البلاي ستيشن"

الثلاثاء 19 مايو 2020

ساند نجوم الفن المصري عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بعدما أعلن قبوله التحدى فى مباراة خيرية في لعبة "البلاي ستيشن" بين فريقي ألميريا وفريق النصر، حيث تبرع المستشار بمبلغ مليون ريال؛ وذلك لصالح إحدى المراكز الخيرية، المقرر أن تقام يوم 29 رمضان.



من جهتهم، قدم النجم المصري محمد هنيدى الدعم والتشجيع للمستشار قائلاً: "محتاج مدرب يا أبو ناصر.. أنا حاضر".

كما دعم النجم المصري عمرو دياب، المستشار تركى آل الشيخ قائلاً: "ماتش جامد شد حيلك ودايماً سباق بالخير".

وشجع النجم المصري محمد حماقي، تركى آل الشيخ قائلاً عبر صفحته: "دايمًا سباق بالخير يا أبو ناصر.. أما بالنسبة للمبارة أنت لعيب كبير وأنا شوفت بنفسي.. وبشجع ألميريا".

كما شجعت النجمة أنغام المصرية المستشار تركى قائلة: "دائماً إيدك ممدودة بالخير يا أبو ناصر.. يحفظك يا أخي العزيز".

وقدم التشجيع الإعلامي المصري عمرو أديب قائلا: "أبو ناصر هيكسب هيكسب ومع ذلك اتبرع أولا، كدا ضمنا التبرع ونتمتع بالماتش".

كما قدمت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، التشجيع للمستشار تركى آل الشيخ قائلة: "وراك يا أبو ناصر.. وكلنا بنشجعك ربنا يحفظك ويكون فى ميزنات حسناتك".

وشجعت النجمة المصرية دينا الشربيني قائلة: "النصر حليفك يا أبو ناصر.. وربنا يقدرك على فعل الخير".

وقدم النجم المصري أحمد حلمي التشجيع لتركي أل الشيخ قائلاً: "عايزين جول في المقص يفرتك الشبكة يا أبو ناصر.. وأهو كله في الخير".

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية ،كشفت عن رفض تركي أل الشيخ، مالك نادي فريق ألميريا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين في النادى، رغم توقف النشاط الرياضي، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، على الرغم من اتجاه العديد من أندية أوروبا، إلى تخفيض رواتب لاعبيها، خلال الفترة الحالية، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها غالبية الأندية، بسبب توقف النشاط الرياضى.

ووفقا لبرنامج "الشرينجيتو" الإسبانى الشهير، فإن تركى آل الشيخ أصدر تعليمات بعدم تخفيض رواتب لاعبى الفريق والموظفين، حتى نهاية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وتبرع تركى أل الشيخ بمبلغ مليون و200 ألف يورو، من أجل محاربة فيروس كورونا، فى إقليم الأندلس معقل نادى ألميريا الذى يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دورى الدرجة الثانية الإسبانى برصيد 50 نقطة، بينما يتصدر فريق قادش المسابقة برصيد 56 نقطة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.