لماذا غابت الفنانة صفاء أبو السعود عن جنازة زوجها صالح كامل؟

الثلاثاء 19 مايو 2020

صورة أرشيفية

غيبت أزمة فيروس كورونا الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، عن حضور جنازة زوجها الراحل رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل.



وتوجد الفنانة الكبيرة حاليا في القاهرة برفقة بناتها، حيث تمنعها أزمة فيروس ”كورونا“ من العودة إلى السعودية لحضور تشييع جثمان الشيخ صالح كامل.

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ووفقا لمواقع محلية فقد أكد مقربون من الفنانة المصرية أنها تعيش حالة حزن كبيرة عقب صدمتها بخبر وفاة الشيخ صالح كامل، بسبب تعليق الطيران في ظل أزمة كورونا، إضافة إلى أن بناتها الثلاث ”هديل وأصيل ونضير“ معها في مصر.

وأوضح المقربون من أسرة الإعلامية صفاء أبو السعود، أنها دخلت في حالة انهيار شديد عقب الوفاة، التي جاءت نتيجة تعرض الشيخ صالح كامل لأزمة قلبية مفاجئة.

وتوفي رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل مساء الاثنين في مدينة جدة السعودية عن عمر ناهز الـ 79عاما، بعدما تعرض لجلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد من أسرته ليتم نقله إلى مستشفى سمير عباس بجدة حيث توفي هناك.