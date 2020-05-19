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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رد فعل سيد عبد الحفيظ بعد انتهاء مقلب رامز جلال والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 مايو 2020
سيد عبد الحفيظ ورامز جلال
حل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، ضيفًا بالحلقة 26 من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء.
وبعد انتهاء المقلب الذي نفذه «جلال» أعرب مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالمقلب، قائلًا: «لازم أسلم عليك بروح رياضية، هايل والله».
وسقط «عبد الحفيظ» في الماء عندما توجه لرامز وعانقه بعد انتهاء المقلب، مطالبًا الجمهور بأن ينتظروا حلقته في رمضان على شاشة «mbc».
ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «كرسي الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.
واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر».
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