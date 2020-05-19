هنا الزاهد تغير لون شعرها للبني لهذا السبب

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May 19, 2020
كشفت الممثلة هنا الزاهد اليوم عن الأسباب التي دفعتها لتغيير لون شعرها من الأشقر الى البني وذلك بعدما نشرت صورة لها معلنة أنها ستطل بهذا اللوك في فيلم “الغسالة”.
فيلم “الغسالة” تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.
ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم “قصة حب” الذي تم عرضه في موسم عيد الحب من العام الماضي، وحقق نجاحاً لافتاُ.
وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان الفائت، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي وجمعها بزوجها أحمد فهمي للمرة الأولى.
نذكر ان هنا الزاهد قد تم ترشيحها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، والتي تعلن عنها في قائمة TC Candler الشهيرة.
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