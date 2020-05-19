كم تقدر ثروة رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد رجل الأعمال صالح كامل الذي فارق الحياة مساء الإثنين 18 مايو أحد أهم الشخصيات الاقتصادية السعودية والعربية البارزة على الساحة في العقود الثلاثة الأخيرة، وواحدا من أهم وأوائل المستثمرين السعوديين في المجال الإعلامي.

وكشفت وكالة بلومبيرغ الامريكية في فبراير/ شباط 2019 عن أن ثروة كامل تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، لكنها انخفضت بمقدار 700 مليون دولار وتراجعت إلى 3 مليارات دولار.

كما جاء اسم رجل الأعمال السعودي ضمن قائمة الأثرياء العرب عام 2017 حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي. وله استثمارات في 40 دولة حول العالم.

وذكرت وكالة فوربس قبل ذلك أن ثروة صالح كامل كانت تقدر بـ 2 مليار دولار عام 2016، ويعد أول من انشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي والتي تعرف "بالشركة العربية للإنتاج الإعلامي"، وقد بدأت الـ شبكة راديو وتلفزيون العرب ببث إرسالها من خلال خمس قنوات في عام 1993 إلى أوروبا والشرق الأوسط.

وكان رجل الأعمال الراحل شريكًا في قناة إم بي سي مع رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم حيث بدأ هذا المشروع من لندن ولكن طبقا لمجلة فوربس قام ببيع حصته وأسس راديو وتلفزيون العرب وشبكة راديو وتلفزيون العرب والتي انتقلت من مقرها بروما في إيطاليا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في الأردن.

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وكان كامل قد باع قناة (Art sport) الرياضية لشبكة قنوات الجزيرة بمبلغ 2 مليار و750 مليون دولار، لكنه ندم على بيعها لاحقا قائلاً: "ترك مجال الإعلام الرياضي كان غلطة، وخسرت فيه الكثير".

قام صالح أيضًا بتأسيس شركة مجموعة "دلة البركة" في عام 1982م والتي تنوعت مجالات أنشطتها بعد ذلك في مختلف مجالات الاستثمار ما بين إعلام وسياحة وأعمال بنكية وعقارية وغيرها، وتعد هذه الشركة من أشهر شركات الاستثمار في جدة، حقق صالح من استثمارات مجموعة شركات "دلة بركة" ثروة هائلة، وذلك من خلال العقود التي قام بإبرامها مع الحكومة السعودية.

حصل صالح على العديد من الجوائز الدولية، فنال جائزة رجل أعمال الخليج عام 1993، ورجل المصارف من البنك الإسلامي للتنمية في عامي 1995، 1996، وجاء ترتيب صالح السابع من حيث التأثير في مسرح الأحداث وفق تصنيف أجرته مجلة "أرابيان بيزنس" من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم في عام 2006.

وآخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق أيضًا.