ثعبان رامز جلال يرعب سيد عبدالحفيظ.. والأخير يسقطه في المياه (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، في فخ برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر، والمخصص للإيقاع بضحاياه من نجوم الفن والمجتمع، وشهدت الحلقة الكثير من المواقف المثيرة.

ويعتمد برنامج رامز جلال على إيهام ضحاياه باستضافتهم في برنامج حواري عبر جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يقوم رامز بتقديمه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة، وقال عن عبدالحفيظ إنه أخطر لاعب في الأهلي وإداري حاسم مع اللاعبين.

وكشف عبدالحفيظ في كواليس البرنامج الوجه المرح له فكان يغني أثناء تواجده بمفرده وتبادل الحديث مع إحدى العاملات في برنامج رامز ولم يكن صارم الملامح كعادته.

وبينما هو كذلك كان رامز يعلق قائلا: "يا شماتة كهربا فيك، أنت محتاج كرسي زي ده للاعبين" ونفى عبدالحفيظ تعمده استفزاز جمهور الزمالك.

بعدها تلقى أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال عرض مجموعة من الصور خرج رامز جلال فجأة من صورته، فأصيب عبدالحفيظ بحالة رعب وقال "يا لهوي" ثم انفجر ضاحكا.

واستكمل رامز برنامجه بتلوين شعر سيد فقال له إنه ينوي زراعة شعره، فسأله عن موعد آخر خصم ومن أكثر لاعب سيفرح فيك فرد قائلاً: "صالح جمعة" ثم قام برفعه في الهواء وتدويره.

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وواصل رامز تدوير سيد عدة مرات في الهواء وهو يردد "يا نهار أبيض" لكنه كان متماسكا وكان يبتسم طوال الحلقة، وحين سأله هل أنت راض عن صفقات الأهلي فأجاب عبدالحفيظ بالإيجاب لكن رامز قال له "تستحق العقاب على الصفقات"، وقام بكهربته.

وجاءت فقرة حوض المياه فقام رامز بإنزال سيد في المياه، فقال عبدالحفيظ له "خليك جدع، دي آخرة اللي يصدق واحدة ست" في إشارة لأروى، وحين رأى الكابوريا كان متماسكا ويقول "بهدلتني"، وأخرج له الثعبان فتوسل سيد إلى رامز لإبعاد الثعبان بعيدا عنه لأنه يخاف منه.

وحين اقترب البرنامج من نهايته قام الفريق بإنزال عبدالحفيظ وفك قيوده واعتذر له رامز وطالبه بمسامحته وأثناء التوجه إليه بسرعة للانتقام منه سقط في حوض المياه وأثناء الخروج جذب رامز وأسقطه في المياه.

وأوقع رامز العديد من نجوم الرياضة في حلقات سابقة أبرزهم محمود كهربا ومحمد الشناوي نجمي النادي الأهلي المصري وطارق حامد وأشرف بن شرقي من نادي الزمالك.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن أزمة قد نشبت خلال الفترة الماضية بسبب تصوير عبد الحفيظ، حيث أعلنت إدارة النادي نيتها تطبيق اللائحة على كل من يظهر إعلاميًا من اللاعبين أو المسؤولين في البرنامج.