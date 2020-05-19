نيللي كريم: أصبح دمي خفيفًا بسبب "بـ100وش".. وأرفض دخول أبنائي الفن حاليًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية نيللي كريم، إنها تتمنى أن يغير الجمهور نظرته لها في مسألة الكآبة والنكد التي استنتجها البعض عنها بسبب الأعمال الفنية المليئة بالدراما الحزينة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن شخصية "سكر" أثبتت أنها ليست كئيبة.

وأضافت نيللي كريم، في تصريح لـ"فوشيا"، أن شخصية "سكر" عاشت معها في الواقع، مردفة: "هذا ليس معناه أنني في الواقع كئيبة وشخصية (سكر) أضحكتني لكنها جعلتني أكثر ضحكًا وكوميديا مع من حولي".

وتابعت نيللي: "دمي بقى خفيف وبهزر وأضحك طول الوقت"، مبينًة أن تجربتها مع الفنان آسر ياسين خلقت قوة للمسلسل خاصة وأنه نجم كبير يستطيع أن يقوم ببطولة مسلسل منفردًا، وأضافت أنها ترفض أن يظن البعض أنها هي البطلة الوحيدة في المسلسل ولكنه عمل يعتمد على البطولة الجماعية.

وعن مواهب أبنائها وإمكانية دخولهم الوسط الفني قالت نيللي كريم إن جميع أبنائها لديهم مواهب تمثيلية وفنية بشكل عام، إلا أنها ترفض تمامًا أن يحترفوا أي مجال فني في الفترة الحالية، متابعة: "أرفض دخولهم الوسط الفني حاليًا بسبب دراستهم لأن الأهم بالنسبة لي ولهم استكمال دراستهم".

Advertisements

ونجح الثنائي نيللي كريم وآسر ياسين في جذب أنظار الجمهور لهما بصورة كبيرة، في مسلسل "بـ 100 وش" الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية، حيث عُرض منه حتى الآن 25 حلقة.

وكان اللافت في المسلسل سرعة وتيرة الأحداث الممزوجة بطابع كوميدي جذاب وتصوير يشبه الأفلام السينمائية، الأمر الذي أشاد به متابعو العمل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاعت المخرجة كاملة أبو زكري، جمع توليفة من الفنانين خطفوا قلوب المشاهدين بمجرد متابعة الحلقات الأولى من المسلسل، فانهالت الإشادات من جانب النقاد والجمهور معًا، على الرغم من أن العمل لم يكن ضمن المسلسلات المتوقع منافستها في دراما رمضان، في ظل تواجد العديد من النجوم الآخرين المنافسين في الموسم ذاته.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، ويشاركها العمل الفنانون مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.