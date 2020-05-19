شكرا لقرائتكم خبر عن فركش مسلسل النهاية.. طاقم عمل المسلسل يعلنون آخر يوم تصوير.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكاتبة ومصممة الأزياء إنجى علاء، زوجة النجم يوسف الشريف، عن انتهاء تصوير مسلسل "النهاية" الذي يقوم ببطولته زوجتها، ويعرض حالياً في السباق الرمضاني الحالي. ونشرت إنجى علاء المسئولة عن تصميم الملابس والديكور في مسلسل النهاية، مقطع فيديو من داخل لوكيشن آخر يوم تصوير للمسلسل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام وكتبت: "فركشششششش???? آخر يوم تصوير مسلسل النهاية???? شكرا لكل صناع العمل ????????????".

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وكانت الحلقة 24 من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، شهدت أحداثا كثيرة ومتلاحقة، فالسيد مؤنس يأمر رجاله بتتبع "صباح" ومعرفة مكانها، كما يأمرهم بمراقبة غفران الرئيس الجديد لـ"إينرجيكو"، وتتصل ناهد السباعي بيسر وتطلب منه نقلها فى الشقة التى كان قد عرضها عليها من قبل.

أما عمرو عبد الجليل "الريس عزيز" فيؤكد لسجانيه بأن العالم سينتهي وأن الحرب القادمة مدمرة، ويؤكد كلام "فارس" الذى هرب من الواحة وجاء للقدس، وفى نفس الوقت تقوم ناهد السباعي باسترجاع ذكرياتها مع زوجها زين، فهى ما زالت معتقدة أنه مات برغم أن من مات هو الروبوت زين الذى صنعته "صباح" بمساعدة الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، لكن المهندسة رضوى "ناهد السباعي" تودع منزلها وتلملم حاجاتها وتأخذ ابنها وتتوجه للشقة الجديدة التى جهزها لها "يسر".



إنجى علاء ويوسف الشريف

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.