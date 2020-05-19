شكرا لقرائتكم خبر عن نور فى صور جديدة من كواليس البرنس: أكتر حاجتين بحبهم التمثيل والطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية نور على مشاركة جمهورها بصور من كواليس مسلسل البرنس الذى حقق نجاحا جماهيرا كبيرا منذ بدء عرضه في شهر رمضان، وذلك خلال أدائها أحد المشاهد حيث تقوم بالطهى.

الفنانة نور نشرت صورا من كواليس مسلسل البرنس خلال قيامها بالطيخ، وقالت: "بحب الصور دي لأنها بتجمع بين أكتر حاجتين بحبهم في الدنيا، التمثيل والطبخ".

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.