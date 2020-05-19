شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جريجورى تيرى بويس وصديقته متوفيين داخل منزله فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن وفاة الممثل جريجوري تيري بويس 30 عاما وصديقته ناتالي أديبوجو 27 عاما، حيث وُجدت جثتهما في منزلهما بلاس فيجاس. وكشف الموقع أن سبب الوفاة غير واضح ولكن الشرطة عثرت على مسحوق أبيض مجهول في مكان تواجد الجثث ولكن حتى الآن لم يعلن عن نوعه ولا السبب الرسمي للوفاة.

بويس عرف بدوره في سلسلة أفلام «Twilight» المأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الأمريكية ستيفانى ماير وقام ببطولته أفلام السلسلة كلا من روبرت باتينسون وكريستين ستيورات، وخطفت السلسلة قلوب متابعيها بقصة الحب الغريبة بين «إدوارد» مصاص الدماء و«بيلا» الفتاة الطبيعية.

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وتم تقديم أول فيلم فى السلسلة بعنوان «Twilight» عام 2008 وحقق الفيلم نجاحاً منقطع النظير على مستوى العالم، حيث حقق فى يوم افتتاحه فقط ما يقارب من 36 مليون دولار وبلغت إيراداته الإجمالية 393 مليون دولار على مستوى العالم.