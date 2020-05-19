تراند اليوم : باسم ياخور: سوريا تحوّلت لـ"مستنقع".. وتعبنا من الخطب الرنانة

الفنان السوري باسم ياخور خرج عن صمته في تصريحات هي الأولى من نوعها، منتقدا الوضع الذي تعيشه سوريا في ظل النظام الحالي.
وبحسب تصريحات ذكره موقع الوسيلة قال ياخور إننا نعيش في البلاد في ظل ظروف مأساوية منذ 10 سنوات، ولا نرى إلا تصريحات وخطب رنانة.
وأوضح ياخور في انتقاده للنظام الحالي أن الأوضاع غير جيدة وتعبنا ويأسنا من كلام الإنشاء في ظل الخطابات الرنانة، والتي حوّلت سوريا إلى مستنقع سيغرق فيه الجميع، بحسب قوله .
وعن وضع السوريين سواء بالداخل أو بالخارج يقول ياخور إن الذين ذهبوا للخارج وتركوا البلد ليسوا في راحة، ولا الذين بقوا في البلاد في ظل هذه الظرف في راحة الكل سواسية في الأوجاع.
وأشار إلى أن الحل الوحيد لعودة سوريا لما كانت عليه منذ أول مرة هو تقبل بعضنا البعض، وبناء اللحمة بين أبناء الشعب السوري.
رسالة ياخور جاءت بعد رسالته للجمهور، والذي طالبهم بأن تكون انتقاداتهم لطيفة وبطريقة غير جارحة لأي فنان، منوها أنه يحاول قدر المستطاع أن يكون صادقا، أو يتهرب من الموضوع بحيث ألا يصل لمرحلة الكذب.
وتأتي تصريحات ياخور في ظل انقسامك حاد بين أطراف الحكم في سوريا والذي يتقاسمه عائلتا الأسد ومخلوف.