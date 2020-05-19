التحقيق مع علا رشدي في الحلقة ال26 من ب100 وش

بتتبع الضابط الموكل له التحقيق في قضايا النصب لجميع العاملين في مجال المؤثرات الخاصة يكتشف أن ماجي ( علا رشدي ) مشتركة بين العاملين في هذا المجال وبين أسماء من تم النصب عليهم في إحدى القضايا مما يثير شكوكة

فيتتبع صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي ويجد تشابه كبير بين صور العصابة في مختلف قضايا النصب وبين عملها في هذا المجال.

في سياق آخر تخطط العصابة للنصب على باسم ( لؤي عمران

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) عن طريق الاستيلاء على الأرض الخاصة به والتى كتبها بأسم زوجته شيرين ( سارة التونسي ) من خلال اتخاذهم قرار انتحال شخصيات الورثة والحصول على قطعة الأرض.

يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم وغيرهم ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن كاملة أبو ذكري.