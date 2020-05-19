العثور على بطل "Twilight" وصديقته متوفيين داخل منزله

ميرنا وليد - بيروت - عثرت الشرطة الأميركية على بطل سلسلة أفلام "​Twilight​"، الممثل غريغوري تيري بويس، وصديقته ناتالي أديبوجو، متوفيين داخل منزله في لاس فيغاس.

وذكر موقع "Just Jared" أن سبب الوفاة غير واضح، ولكن الشرطة عثرت على مسحوق أبيض مجهول في مكان تواجد الجثتين، وحتى الان لم يُعلن عن نوعه، ولا السبب الرسمي للوفاة.

بويس عرف بدوره في سلسلة أفلام "Twilight"، والمأخوذة عن رواية تحمل الإسم نفسه، للكاتبة الأميركية ستيفاني ماير.

وقد حقّق الفيلم نجاحاً منقطع النظير على مستوى العالم، وهو من بطولة النجمين ​روبرت باتينسون​ و​كريستين ستيورات​.



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