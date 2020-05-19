إليسا تكشف عن قصة "قهوة الماضي".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن برومو أغنيتها الجديدة "​قهوة الماضي​"، والمقرر أن تطرحها خلال الأيام المقبلة، بمناسبة عيد الفطر.

وأفصحت إليسا عن قصة الأغنية، التي تذكرنا بأبسط الأشياء مع أشخاص ظهروا في حياتنا ورحلوا، لكن نبقى نتذكر منهم النظرة والكلمة وحتى فنجان القهوة.

وعلّقت إليسا على البرومو، قائلة: "شو في ناس بحياتنا بيروحو ومنضل نذكرن بأبسط الإشيا، من النظرة للكلمة لفنجان القهوة. مرات الحق علينا ومرات الحق عا الوفا فينا... هيدي قصة قهوة الماضي".

يُذكر أن الأغنية من كلمات ​سهام الشعشاع​، وألحان ​محمد رحيم​.

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