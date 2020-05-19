ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة السوري ​تولين البكري​ عن غضبها، من التعليقات القاسية التي تتعرض لها، بعد ظهورها بوزن زائد كاشفة أنها تعاني من مرض في الغدة.

وكتبت تولين في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أعدقائي المتنمرين، شكرا كبيرة لبعض النفوس المريضة اللي بتتنمر على شكلك بطريقة بشعة كتير وما بتعبر الا عن الشخص المتنمر وعالأغلب بيكون فيه 1000 عيب... هدول لا بيكونوا أصدقاء لأنه الأصدقاء بينتقدوا بمحبة ولا بيكونوا أعداء...هدول بس (أعدقاء)، عبارة عن مساكين لأنهم بيحكوا من ورا شاشة لمجرد التسلية أو الجرح وبنفس الوقت يمكن يكونوا بيحلموا يلتقوا فيك شخصيآ".وأضافت: "بالنسبة لهالأشخاص تحديدا اللي عم يكتبو تعليقات بتنم عن تربيتهم بعبارات قاسية وجارحة عن زيادة وزني حابة قول الله لا يبليكم بنفس المرض اللي انا فيه لأنه ما بتمنى هالشي حتى لأعدائي... أنا وزني اللي عم يزيد بشكل ملحوظ هو بسبب مرض بالغدة وعم بتعالج من فترة طويلة مش بسبب الأكل.. لكن ما كنت بفضل أني قول هالشي للعلن بس بيكفي تجريح عيب".

وتابعت: "وبالنسبة لعمليات التجميل اللي مصرين تلزقوها فيني بحب قلكم يا ريت اذا فيه دكتور شاطر يعملي فيلر ياريت دلوني عليه لأنه بكل أمانة صرلي أكتر من سنة ماعملت ولا شي بوجهي.. (وأنا تحديدآ) لما بعمل تجميل بصرح وعفكرة بعمل دعاية للدكتور وانا سعيدة لأنو متصالحة مع حالي وما عندي مشكلة بولا اشي طول ما انو هالشي ماعم يأذي الآخر. ما في أمل".

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كانت هذه تفاصيل خبر تولين البكري تكشف عن مرضها وترد بعنف على منتقدي وزنها الزائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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