عاصي الحلاني ينعى صالح كامل: "رحل الرجل الصالح" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان اللبناني عاصي، رجل الأعمال السعودي الشيخ ​صالح كامل​، الذي توفي أمس عن عمر ناهز الـ79 عاماً.، واصفاً إياه بالرجل الصالح والشخصية المواضعة.

وكتب الحلاني في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "رحل الرجل الذي كان داعما دائمًا للاعلام العربي رحل الرجل الصالح صالح كامل كان شخصية متواضعة طيبة وصاحب رؤية ومؤسس راديو وتلفزيون العرب اول مجموعة قنوات فضائية عربية.. البقاء لله".

وأضاف: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله أتقدم بأحر التعازي من عائلته الكريمة راجيًا من الله ان يسكنه فسيح جنانه".

يُذكر أن كامل كان يتواجد في مدينة جدة السعودية، حين تعرّض لجلطة خلال أدائه صلاة التراويح، مع أفراد من أسرته، وبعدها تم نقله إلى مستشفى سمير عباس بجدة، حيث رحل هناك.

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