كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إنجي علاء توجه الشكر لعمرو عاكف ورامي دراج وحسام حبيب لمجهوداتهم في "النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت السيناريست إنجي علاء صورة تجمعها بمدير التصوير حسام حبيب، ومهندس الديكور حسام دراج، ومصمم الجرافيكس عمرو عاكف، والموسيقار هشام خارما.

وكتبت إنجي علاء على هذه الصورة قائلة: "تصوير ديكور أزياء، من اول يوم تصوير وانا مطمنة اني بشتغل مع الاتنين المبدعين دول حسام حبيب مدير التصوير الجامد اوي حسام حبيب ورامي دراج مهندس الديكور المبدع والشاطر اوي اوي رامي دراج مبسوطة بجد اني اشتغلت معاكم وطبعا مع عمرو عاكف المونتير ومصمم الجرافيكس عمرو عاكف اللي ابهر الناس كلها بشغل الجرافيكس وعايزة اشكر هشام خارما على الموسيقى العظيمة للمسلسل، شكرا على الصورة المبهرة اللي ظهرت في المسلسل، النهاية".

وبادلها التعليق المهندس رامي دراج قائلا: "شكرا جدا يا انجي ومبسوط بالشغل معاكي عملتي مجهود كبير ورائع".

وعلقت عليه إنجي علاء قائلة: "شكرا يا رامي وانت كمان الحمدلله".

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وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "أحسن ناس في الدنيا وأجمل مسلسل ألف مليون مبروك''.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.