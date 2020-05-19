منه فضالي تشك في هيثم شاكر .. تعرف على التفاصيل

وتؤكد والدة منه فضالي، على أن القاتل هو هيثم شاكر لتجدد الخلافات بينهما مرة آخرى، ولكن في نهاية أحداث الحلقة ثُبتت براءة هيثم وأكدت المحكمه على عدم قتله للفنان ميدو عادل.

"جدير بالذكر أن مسلسل حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.