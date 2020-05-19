كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:25 مساءً - انت الان تقراء خبر منه فضالي تشك في هيثم شاكر .. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منه فضالي تشك في هيثم شاكر.. تعرف على التفاصيل
لأول مرة تشك الفنانة منه فضالي، أن الفنان هيثم شاكر، هو من قتل أخيها الفنان ميدو عادل، جاء ذلك في أحداث الحلقة السادسة والعشرين.
وتؤكد والدة منه فضالي، على أن القاتل هو هيثم شاكر لتجدد الخلافات بينهما مرة آخرى، ولكن في نهاية أحداث الحلقة ثُبتت براءة هيثم وأكدت المحكمه على عدم قتله للفنان ميدو عادل.
لأول مرة تشك الفنانة منه فضالي، أن الفنان هيثم شاكر، هو من قتل أخيها الفنان ميدو عادل، جاء ذلك في أحداث الحلقة السادسة والعشرين.
وتؤكد والدة منه فضالي، على أن القاتل هو هيثم شاكر لتجدد الخلافات بينهما مرة آخرى، ولكن في نهاية أحداث الحلقة ثُبتت براءة هيثم وأكدت المحكمه على عدم قتله للفنان ميدو عادل.
"جدير بالذكر أن مسلسل حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.