احتفلت الفنانة التركية أويكو كارايل الشهيرة بـ"جميلة" بعيد ميلاد زوجها، المغني جان بونومو في أجواء رومانسية بمنزلهما، استسلاماً لفترة الحجر المنزلي للحد من انتشار وباء كورونا.
أويكو نشرت صورة رومانسية ظهرت فيها وهي تقبل زوجها، وكتبت معلقة عليها: "أحبك.. عيد ميلاد سعيد".
النجمة التركية أويكو كارايل احتفلت بخطبتها على جان منتصف فبرير 2018 بالتزامن مع عيد الحب، واحتفل الحبيبان بزفافهما يوليو 2018 مرتين، الأولى في أجواء عائلية، والثانية كانت أكثر صخباً بحضور أصدقائهما.
من ناحية أخرى، كان مسلسل "الثنائي العظيم" آخر عمل درامي عُرض لأويكو على الشاشة، وقد شاركت في بطولته أمام كرم بورسين، إبراهيم شيليكول، وأوزجي جوريل، وغيرهم.
يُذكر أن مسلسل "عودة مهند" كان بطاقة التعارف بين أويكو والعالم العربي، حيث شاركت في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج الشهير بـ"مهند" وبورا جولصوي الشهير بـ"مؤيد"، واشتهرت فيه باسم "جميلة"، وكان لها ظهور مميز في مسلسل "العشق الأسود" أمام النجمين توبا بويوكستون الشهيرة بـ"لميس" وأنجين أكيوريك الشهير بـ"كريم".
كانت هذه تفاصيل خبر التركية أويكو كارايل الشهيرة بـ "جميلة" تحتفل بعيد ميلاد زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.