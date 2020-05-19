صورة بالأبيض والأسود لهيفاء وهبي من العام 1998... كانت رائعة وما زالت

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انتشر ت صورة بالأبيض والأسود للفنانة هيفاء وهبي من العام 1998 بالأبيض والأسود.
الصورة التي تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مدى جاذبية هيفاء وجمالها الذي استطاعت أن تحافظ عليه منذ أن أطلّت على الجمهور أول مرة.
كما أشار الأغلبية إلى أن ملامح هيفاء جميلة ولم تغير من ملامحها كما تفعل فنانات اليوم من خلال عمليات التجميل، بل حافظت على لون شعرها الأسود وملامحها لطبيعية.
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