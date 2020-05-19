متابعة لـ صبا مبارك: استري نفسك!!

قامت الفنانة الأردنية صبا مبارك، بنشر صورة عبر حسابها على "انستقرام" وهي مرتدية ملابس كاجوال مع اظهار بسيط لمنطقة البطن أرفقتها بتعليق: "يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي .. بحبكم وديرو ‏بالكم على حالكم".



الصورة نالت إعجاب الكثيرين من متابعيه، وفي نفس الوقت هناك من امتعض من صورتها وكتبت احدى امتابعات لها: "أول شي استري نفسك أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة ‏والآخرة خير لك من الأولى".

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من جهتها، صبا مبارك لم تتجاهل التعليق وردّت عليه قائلة: "على التعليق المحرج للمتابعة والتي يبدو أنها حظرتها فيما بعد، حيث ردت قائلة :" ياختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري".



يذكر أن صبا خاضت السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "حارس الجبل" مع عدد من الممثلين أبرزهم: عبدالمحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، جلال شموط وغيرهم، وهو من إنتاج ياسر فهمي وإخراج سائد الهواري.