متابعة لـ صبا مبارك: استري نفسك!!

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قامت الفنانة الأردنية صبا مبارك، بنشر صورة عبر حسابها على "انستقرام" وهي مرتدية ملابس كاجوال مع اظهار بسيط لمنطقة البطن أرفقتها بتعليق: "يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي .. بحبكم وديرو بالكم على حالكم".
الصورة نالت إعجاب الكثيرين من متابعيه، وفي نفس الوقت هناك من امتعض من صورتها وكتبت احدى امتابعات لها: "أول شي استري نفسك أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة والآخرة خير لك من الأولى".
من جهتها، صبا مبارك لم تتجاهل التعليق وردّت عليه قائلة: "على التعليق المحرج للمتابعة والتي يبدو أنها حظرتها فيما بعد، حيث ردت قائلة :" ياختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري".
يذكر أن صبا خاضت السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "حارس الجبل" مع عدد من الممثلين أبرزهم: عبدالمحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، جلال شموط وغيرهم، وهو من إنتاج ياسر فهمي وإخراج سائد الهواري.
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