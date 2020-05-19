بهاء الكافي نجمة ستار أكاديمي تنشر صورها وهي ترضع ابنها

استغرب متابعي نجمة "ستار أكاديمي" من الموسم الأول بهاء الكافي قيامها بنشر صور وهي نقوم بارضاع طفلها.

وعلقت بهاء على الصور التي نشرتها "من أهم الأشياء لصحة الطفل ولتعزيز العلاقة بين الأم والطفل هي الرضاعة! الحمد لله اني قدرت أرضّع بنتي سنة وسبعة أشهر رغم صعوبة المشوار في البداية إلاّ أنّه يستاهل".

وتابعت: "لا تخلّو حد يحبطكم أو يقلّل من شأن أهميّة الرضاعة بسبب جهلو أو لأنو هو اختار ما يرّضع! صدقوني المشوار يبدو صعب في البداية خصوصا مع أول طفل لكن مع الوقت سيتم التعاون والتناغم بينك و بين طفلك و طبيعة جسمك ستستجيب! من منكم يدعم الرضاعة".

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وتابعت: “للأسف مش كل الأطباء بيشجعوا على الرضاعة الطبيعية. سمعت قصصا مؤسفة عن أطبّاء يطلبون من الأمّهات وقف الرّضاعة لأسباب سخيفة! هذا غير عن ضغط المجتمع: “حليبك مش كفاية”، “حرام عم يبكي جوعان حليبك ضعيف”، “الولد ضعيف”، “بعدك عم ترضعي الولد حيصير بالمدرسة”.

وختمت بالقول: "هدفي من هذا البوست أن أدعم أي أم حاسّة انّها منهكة ومضغوطة، تطبيع الرضاعة في الأماكن العامة و كذلك لأشارككم جزء مني الأم، الراعية، المغذيّة. ليس هدفي إحباط أي أحد فكل الأمّهات رائعات و يقمن بعمل جبار سواء أن رضّعن أو لا".

يشار إلى أن الكافي نشرت صورة مماثلة منذ أشهر ودعت من خلالها المتابعات إلى الاهتمام بالرضاعة الطبيعية.