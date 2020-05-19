عبد المجيد الرهيدي يكشف سبب توقف "مخرج 7" وناصر القصبي يرد

تألق الفنان عبدالمجيد الرهيدي في مسلسل "مخرج 7"، حيث أدى فيه باحترافية دور "عبدالفتاح"، ما نال إعجاب كثيرٍ من النقاد والكُتَّاب، إضافة إلى زملائه الفنانين، إذ أثنى الجميع على براعته في تجسيد هذه الشخصية، ليضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى سلسلة إنجازاته الدرامية، لا سيما في المواسم الرمضانية.

الرهيدي غرَّد في موقع تويتر متحدثاً عن العمل قبل عرض الحلقة العشرين والأخيرة منه، حيث أبدى رأيه في "مخرج 7"، والشخصية التي قام بأدائها، كما كشف للجمهور عن سبب عدم استمرار المسلسل إلى نهاية رمضان، متمنياً أن يكون الجميع قد استمتع بالحلقات السابقة.



وقال الرهيدي في تغريدته: "غداً إن شاء الله ستكون الحلقة الأخيرة من مسلسل #مخرج ٧‬. عشنا معكم عبر ٢٠ يوماً رحلة رمضانية ممتعة. حاولنا قدر الإمكان معالجة بعض قضايا مجتمعنا وتسليتكم خلال #الحجر_المنزلي،‬ وأرجو أن نكون قد أسعدناكم وأمتعناكم، ورسمنا البسمة على شفاهكم".‬‬‬‬



وفي تغريدة أخرى عبر "الطائر الأزرق، برَّر الرهيدي سبب توقف تصوير العمل، والاكتفاء بعرض ٢٠ حلقة منه بالقول: "رحلة #مخرج٧‬ قد توقفت قسراً لظروف خارجة عن إرادتنا مع أن فريق العمل حاول قدر الإمكان تصوير أكبر قدر ممكن من الحلقات، وقد نجحنا في إنهاء عشرين حلقة على الرغم من ظروف جائحة #كورونا‬، ولأن الفنان قدوة فقد كنَّا أول المبادرين لتطبيق الحجر المنزلي فور الانتهاء من العمل، والتزمنا بالتعليمات والأنظمة".‬‬



وأخيراً، شكر الفنان السعودي متابعي العمل، مؤكداً في تغريدة ثالثة، أنه سيحرص على تقديم أعمالٍ ممتعة في مقبل الأيام، قائلاً: "شكراً لكل مَن تابعنا ودعمنا بكلماته المحفزة. شكراً لكل مَن انتقدنا نقداً إيجابياً من باب المحبة والحرص على تقديم الأفضل، ونعدكم بالأفضل مع فريق العمل الرائع على شاشة كل العرب MBC في المرات المقبلة. انتهت رحلة #مخرج ٧‬، وسنبقى حريصين على إمتاعكم وإدخال السعادة إلى نفوسكم. كل الود والحب لكم".‬‬



هذه التغريدات من الرهيدي، استدعت الرد من الفنان ناصر القصبي، بطل "مخرج 7"، حيث مازح الفنان الشاب بالقول: "يا واد بطل بكش، أنت جبت لنا الجنان علشان نقنعك بالحجر‏. جريناك جر وسحبناك تسحيب على الفندق وكل كلمة والثانية تقول يا دين أمي يا دين أمي، خلينا ساكتين يا ولد، قال إيش الفنان قدوة!.

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ورد الرهيدي: "لجل الله يا عمنا، وطي صووووتك".



وفي ردٍّ على معجب، أوضح أن كلمة "عمنا"، تحمل معنى الانكسار للقصبي على الرغم من مسيرته الفنية الكبيرة التي تستحق التقدير، قال الرهيدي: "لا يوجد انكسارٌ أبداً، فهم كبارٌ بالعمر والتجربة والإنجاز والتضحية والعطاء، والقصبي له فضلٌ علي من الواجب احترامه وتقديره في حضوره وغيابه".



من جهتهم، تمنَّى عدد كبير من المغردين ألَّا ينتهي العمل قبل أن يصبح "عبدالفتاح" المدير العام، أو نائباً للمدير العام، بينما طلب آخرون استمرار تصوير المسلسل عن بُعد لشدة إعجابهم به.