ياسمين صبري تتهم رامز جلال بحذف كلامها عن زوجها أبو هشيمة وتتشكك في نواياه

أبدت الفنانة ياسمين صبري دهشتها من حذف رامز جلال لمعظم كلامها عن زوجها الملياردير أحمد أبو هشيمة، أثناء وقوعها ضحية مقلب "رامز مجنون رسمي"، وقالت إنها لا تعرف حتى الآن سبب الحذف ولماذا أصر رامز على ترك تعليق واحد لها قالت فيه أن أبو هشيمة يعجبها لأنه يضحكها!!

ياسمين بعدما تعرضت لسخرية عدد كبير من متابعيها عقب عرض الحلقة، خرجت عن صمتها وقالت إنها عندما سئلت عن زوجها أبو هشيمة وأسباب ارتباطها به قالت لأنه واثق في نفسه وناجح وسيد الرجالة.

وأضافت في مداخلة مع برنامج "ET بالعربي": والله أنا حلقة رامز شفتها زيي زي الجمهور، في حاجة اتفاجئت منها جداً ولحد دلوقتي مش لقيالها أي تفسير أنا جاوبت وقلت بحب فيه كل حاجة أنه ناجح وواثق من نفسه وسيد الرجال.

تابعت قائلة: حتى قولت بنتمرن مع بعض في الجيم، وفي حاجات بينا كتير مشتركة، واتفاجئت وأنا بتفرج إن رامز والبرنامج قرر حذف كل الكلام وساب بيضحكني بس.



يذكر أن النجمة ياسمين صبري وقعت في شباك الفنان رامز جلال بالحلقة الثالثة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، ورغم تحذيرها لفريق الإعداد في بداية الحلقة من التطرق إلى حياتها الخاصة، إلا أن أجواء الحلقة كلها دارت حول زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



وظهرت ياسمين صبري هادئة عند استقبالها بواسطة معدة البرنامج روان فرحات، التي أخبرتها ياسمين صبري بأنها لا ترغب في تلقي أية أسئلة تتعلق بحياتها الشخصية.



وكشفت ياسمين صبري، أنها تحتفظ بشبكتها والأشياء الثمينة في خزينة آمنة، وتضع أموالها في البنك.

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وعن أكثر ما يعجبها في زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قالت ياسمين صبري: أبو هشيمة بيضحكني، وحبيته من أول مرة شوفته فيها صدفة، حبيته على طول".



وكشفت ياسمين صبري، عن اسم دلع أبو هشيمة لها وهو "ياسمينتي".



وكـعادته لم يترك رامز جلال الضيف دون تعليقاته الكوميدية، حيث قامت الإعلامية أروي بسؤال ياسمين صبري عن الراجل الذى تحبه "دمه خفيف أم ذو عضلات، وقبل ان تجيب الفنانة قال رامز :"بتحب أبو هشيمة".

وساوم رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري، على عدم تعريضها للثعبان في مقابل التخلي عن أحمد أبوهشيمة، وهو ما قابلته بالرفض، ونظرت ياسمين إلى كاميرا البرنامج، موجهة حديثها إلى زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، قائلة: ساعدني يا أحمد.