حسني شتا يرد غاضبًا على رانيا محمود ياسين: "لا أقلد أحدًا وتحذيرك لا يخصني"

بعد انتشار خبر نصيحة رانيا محمود ياسين للشباب بعدم تقليد والدها، أعاد الفنان الشاب حسني شتا مشاركة الخبر، ووجه شتا رسالة غاضبة إلى رانيا، مؤكدا إنه لا يقلد أحدا، ولا يستحق أن يتلقى تحذيرا منها، ولكن عليها أن تخاطب الجمهور مباشرة.



وعلّق شتا قائلًا: "مش عارف فعلا هي بتحذرني ليه ومن ايه!! ولو علي التحذير يبقي توجهيه للجمهور اللي قال كده مش انا".

وتابع قائلا: ثانيا احترامي وتبجيلي للفنان الكبير محمود ياسين بتاريخه الفني الكبير مفيش اي مقارنه لأن الأساتذة الكبار أمثال محمود عبد العزيز واحمد ذكي وعادل امام ونور الشريف وغيرهم من نجومنا الكبار لأيمكن ان فيه ممثل أيًا كانت موهبته انه يقارن نفسه بيهم لانهم صنعوا تاريخهم الفني بالفعل.

وأضاف شتا: ثالثًا انا مبقلدش حد اللي شاف دوري في ايوب أو الاب الروحي او ابو جبل او طلقه حظ أو فيلم اشتباك او طلق صناعي او غيرها من الأعمال هيلاحظ إني بحاول ان كل شخصيه تكون مختلفه عن التانيه في الملامح الداخلية والإطار النفسي والشكل والإطار المادي من ملابس وطبقه صوت وغيره ..في ايوب زي مابيقولوا كنت شبح وفي الاب الروحي هادي وانفعالاته داخليه.

واختتم منشوره قائلا: ومش انا اللي يقول كده ديه الناس اللي بتقيم وتحب وهفضل اجرب في كل شخصيه بعملها لآخر عمري لأن ديه متعه التمثيل إني احاول اخلق شخصيه من لحم ودم وكل مره تكون مختلفه والتوفيق بالنجاح من عند ربنا ولو لما تصيب فعملت اللي عليًا إني مش بستسهل واعمل كل الحاجات شبه بعضها ..فصادف ان الدور في مسلسل ليالينا في حقبه زمنيه قديمه واللبس وغيرها من تفاصيل العصر تتماس مع طبيعه وشكل استاذنا محمود يس .وفيه شبه في الملامح خصوصا مع تسريحه الشعر والسوالف واللبس طب ايه المشكله بقي مش فاهم يا استاذه رانيا ولكي مني كل التقدير.

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يذكر أن الفنانة رانيا محمود ياسين حذرت من الترويج لتشابه الفنان الشاب حسني شتا ووالدها محمود ياسين، مؤكدة أن الترويج لمثل هذه الأخبار يضر بالمواهب الشابة، مثلما يحدث مع أبناء الفنانين أنفسهم، وطالبت كل نجم بالاعتماد على موهبته فقط وعدم النظر لوجود تشابه بينه وبين نجم من الزمن الجميل للفن.

رانيا وجهت رسالتها للفنان الشاب حسني شتا بعد تشبيهه بوالدها محمود ياسين، والفنان أحمد حسنين بعد تشبيهه بالنجم الراحل عمر الشريف، وقالت عبر حسابها بموقع الفيس بوك: عايزة اقول حاجة للممثلين أحمد حسنين فى "البرنس" بيقولوا شبه عمر الشريف وحسنى شتا بيقولوا شبه محمود ياسين طلع فى مسلسل ليالينا والنبى بطلوا تقولوا عليهم كده متخليهمش يعتمدوا على كده سيبهم يكونوا نفسهم.

تابعت قائلة: حكاية الشبه دى بتجيب نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين اللى هما مضطرين يبقو شبه آبائهم بحكم الجينات سيبوهم يبقوا نفسهم.

وسبق أن شارك الفنان حسني شتا، جمهوره عبر حسابه على إنستقرام، صورة مقسومة بين وجهه ووجه النجم محمود ياسين في شبابه تكشف عن تشابه ملامحهما، وعلق عليها قائلا: اتبعتتلي الصورة ديه اتخضيت ركز كده مسلسل ليالينا٨٠ ..خلاني زمان الأستاذ اللي بعشقه.