بعد وفاته بحريق هائل صور متداولة لجيسي عبدو تجمعها بوالدها الراحل

بعد خبر وفاة والد الممثلة جيسي عبدو التي لازالت موجودة في دبي بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "بهد حين"، وبسبب قلة الرحلات الموجودة من دبي إلى لبنان بسبب فيروس كورونا، تبين أن والدة جيسي تعرضت لحالة اختناق بسبب الدخان الذي حصل في منزل العائلة وأدى إلى وفاة والد جيسي، حيث تم نقل والدتها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جيسي رثت والدها بكلمات موجعة وكتبت عبر حسابها علةى "تويتر": كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين ؟؟؟ اااااخ بكيررررر يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك !!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت".

وحسب معلومات صحافية فان جيسي أصبحت موجودة في لبنان ووصلت يوم أمس من ابو ظبي، وسيتم دفن جثمان والدها اليوم. كما وتعتذر العائلة عن تقبل التعازي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتداول الجمهور مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لعائلة جيسي، وكذلك لوالدتها التي تبين أنها مدربة رياضية، ولها الكثير من الفيديوهات وهي تمارس التمارين والألعاب من داخل الصالة الرياضية.

كما انتشرت عبر مواقع التواصل صورة لجيسي برفقة والدتها كانت قد نشرتها في وقت سابق وعلقت عليها:" إلى أجمل روح، سيدتي الرائعة، أعظم نعمة من الله، آمل أن يجلب لك هذا العام كل ما يشاء قلبك عيد ميلاد سعيد يا سوبر ماما".

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يذكر أيضاً أن جيسي حفيدة الممثلة اللبنانية أمال عفيش التي تعدّ من أشهر ممثلات الزمن الجميل وشاركت في مسرح "شوشو" ومسلسلات الأبيض والأسود.

وكانت جيسي تلقت خبر وفاة والدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يقوم شقيقها بالاتصال بها، وشرح الدفاع المدني اللبناني ملابسات ما حصل من خلال ببيان أعلن فيه أن عناصره أخمدت حريقاً شب داخل شقة تقع في الطابق الخامس من أحد المباني السكنية في زوق مكايل-كسروان. وتمّ نقل مواطنة إلى مستشفى سيدة لبنان أصيبت بضيق في التنفس جرّاء تنشقها الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

كما عثر العناصر على جثة مواطن متفحّمة داخل الشقة، وتمّ نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني