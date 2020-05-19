رحل عن عالمنا رجل الأعمال السعودي صالح كامل، إثر أزمة قلبية أثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية عن عمر يناهز 79 عاماً. وأكد مصدر مقرب من الفنانة صفاء أبوالسعود زوجة صالح كامل، أنها تتواجد هي وابنتاها بمنزلها بالقاهرة، لذلك لن تتمكن من وداع زوجها، وحضور مراسم دفنه. Advertisements اقرئي ايضا : مفيد فوزي: سعاد حسني قُتلت بسبب الإدمان (فيديو) وأضاف المصدر أن صفاء أبوالسعود انهارت بشكل كبير فور سماعها الخبر، وطلبت من أحد الشخصيات الهامة السماح لها بالسفر للرياض لحضور جنازة الشيخ صالح كامل، لكنه أكد أن الأمر مستحيل، نظراً للقرارات التي تطبق بحظر الطيران وتوقف حركته، هذا بجانب بعض إجراءات الحجر الصحي التي تطبق على كل من يدخل أو يخرج من أي دولة بالعالم بسبب فيروس كورونا.



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كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يمنع صفاء ابو السعود وابنتيها من حضور جنازة الشيخ صالح كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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