مصادر: نبيلة عبيد كانت تعلم بتفاصيل مقلب رامز جلال ووضعت فقرات الحلقة

اعتاد الفنان رامز جلال في حلقاته سؤالَ ضيوفه بشأن حقيقة معرفتهم بالمقلب، ورغم إنكار الضيف في كل مرة علمه بالمقلب، مع ذلك استمر معارضوه باتهام رامز وضيوفه بالاتفاق مسبقاً على المقلب.

ومع بداية برنامج «رامز مجنون رسمي» في رمضان 2020، بدأت الاتهامات التي تطاله باستمرار بالتشكيك بمصداقيته، وتهافت الإعلاميون لاستضافة ضيوف رامز بعد ظهورهم في برنامجه لسؤالهم السؤال ذاته المعتاد «إن كانوا على علم مسبقاً بالمقلب؟»

وحاول رامز إثبات مصداقية برنامجه كدأبه في كل عام، حين تعمد استضافة الفنانة السورية سوزان نجم الدين، والتي سبق وهاجمت برامجه؛ متهمة إياه بالاتفاق المسبق مع ضيوفه؛ لتقر خلال الحلقة أنها «لم تكن على علم مطلقاً بالمقلب».

اقرئي ايضا : مفيد فوزي: سعاد حسني قُتلت بسبب الإدمان (فيديو)



لكن الاعتراف المأخوذ بإصرار من رامز، لم يشفع له كثيراً؛ لتظل الشكوك تراود جمهوره بشأن حقيقة أو زيف البرنامج.

وفي حين تذهب محاولات الفنان المصري في إثبات مصداقية برنامجه، إلا أن حلقة نبيلة عبيد مع رامز كشفت أموراً كثيرة، حين حضرت إلى البرنامج وهي مرتدية «فستاناً»، الأمر الذي أربكه، خاصة أن المقلب يعتمد على «الدوران»؛ مما قد يعرض الفنانة نبيلة إلى موقف محرج؛ متسائلاً عبر الحلقة عن سبب ارتداء نبيلة عبيد لفستان.

Advertisements

واضطر رامز جلال، قبل أن يخرج على نبيلة عبيد ويكشف عن نفسه، أن يرسل أشخاصاً من فريقه ليقوموا بوضع «الإيشارب» الخاص بنبيلة على ساقيها، في حين علق رامز في الكواليس: «حنعمل إيه ما لبستيش بنطلون ليه، إيه اللي خلاك تلبسي جيبة قصيرة!.

وأنهى رامز الحلقة سريعاً؛ خوفاً على الفنانة المصرية، التي تجاوز عمرها الـ75 عاماً؛ مختصراً العديد من المقالب في الحلقة.

وأكد مصدر من داخل البرنامج أن نبيلة عبيد لم تكن تعلم بالمقلب قبل حضورها، لكنها علمت بكافة تفاصيله أثناء وجودها بالأستوديو، وطلبت من رامز تخفيف وطأة الفقرات، واختصارها بشكل كبير خوفاً من تعرضها للخطر.

اقرئي ايضا : كورونا يمنع صفاء أبوالسعود وابنتيها من حضور جنازة الشيخ صالح كامل