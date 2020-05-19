مفيد فوزي: سعاد حسني قُتلت بسبب الإدمان (فيديو)

كشف الإعلامي المصري مفيد فوزي، السبب وراء وفاة الفنانة سعاد حسني، مؤكداً أنها ظلمت كثيراً وانتهك فنها من جانب أحد المخرجين الذي لا داعي لذكر اسمه.

وأضاف الإعلامي المصري في مقابلة ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، أن الكثير من الجمهور اختزل حياة سعاد حسني في قصة حبها للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، رغم أن الأمر ليس كذلك، واصفاً إياها بأنها صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما المصرية.

وأكد مفيد فوزي أن سعاد حسني قُتلت بسبب «الإدمان»، مبيناً أن تلك الطريقة هي ذاتها التي رحل بها الشاعر المصري صلاح جاهين، موضحاً أنها أدمنت تناول «المهدئات»، ورفض تماماً الأقاويل التي نادت بأنها سقطت من شرفة منزلها منتحرة.

وبيّن «فوزي» أن سعاد حسني لو كانت بالفعل سقطت من شرفتها لكان تفكك جسدها مضيفًا: «كانت هتتفصص»، مستشهداً بشقيقها الذي نفى رواية الانتحار عندما رآها في المشرحة، موضحاً أنه قال له وقتها: «أنا شوفتها في المشرحة ومفيهاش خدش».



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