

تشارك الفنانة السورية جنيار حسن التي جسدت دور شخصية "نعمة" ابنة "أبو ظافر" في مسلسل "باب الحارة" صورها بشكل مستمر على حسابها في موقع انستغرام. وتبدو جنيار بشكل مختلف عن دور "نعمة"، حيث أضافت بعض التعديلات التجميلية التي حسّنت من شكلها وأصبحت أجمل بكثير. كما أن جينار تولي اهتمامًا كبيرًا لإطلاتها فتختار المكياج وتسريحات الشعر بعنابة. كما تنوّع في إطلالاتها بين إطلالات نهارية ورياضية أو خاصة بالسهرة. Advertisements شاهدوا صور الممثلة جنيار حسن في أحدث إطلالتها... هل تغيّرت كثيرًا؟ إقرئي أيضًا: هل يشترط يوسف الشريف عدم لمس "بطلات" مسلسلاته؟ دنيا بطمة تستعد لاستقبال مولودها الثاني على الهواء مباشرة !

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كانت هذه تفاصيل خبر هل تتذكرون إبنة "أبو ظافر" في باب الحارة؟ شاهدوا كيف أصبح شكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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