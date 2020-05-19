بالصور: نجمات فوازير رمضان بين الأمس واليوم

قدمت نجمات من العالم العربي فوازير رمضان لسنوات وكن قدوة ورموزاً للفن الاستعراضي في الأدوار المتنوعة التي قدمنها.

وعلى مدار أكثر من خمسين عاماً تنوعت الفوازير، وتناوب على تقديمها العديد من النجمات العرب بدءاً من شيريهان ونيللي ولوسي وانتهاءاً بميريام فارس.

لكن السؤال أين أصبحت نجمات رمضان اليوم؟ هل ما زلن في نفس الملامح الجمالية التي اعتاد عليها جمهور الفوازير؟ أم تغيرن عبر الزمن؟

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نعرض اليكم صور فوازير نجمات رمضان بين الأمس واليوم، ونستعرض أين أصبحت نجمات الفوازير الآن وكيف تغير شكلهن بعد مرور كل تلك السنوات.

يذكر أن فوازير رمضان هو اللون الفني الذي لا يوجد سوى في عالمنا العربي، وهو عبارة عن حلقات تلفزيونية استعراضية يتم تقديمها لعرض بعض الألغاز التي على الجمهور التفاعل معها وحلها.

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