بالصور: شاهدوا نجوم الزمن القديم في رمضان

لم يكن شهر رمضان المبارك حكراً على مشاهير العصر الحديث، بل التزم فيه الكثير من نجوم الزمن القديم الذين ظهروا بأجمل الصور على موائد رمضان ومنهم من قدم أعمال درامية عديدة.

في الصور أعلاه نعرض صور قديمة لـمشاهير الزمن القديم في رمضان، وتظهر بعض النجمات كالراحلة صباح تأكل كعكة العيد التي تعتبر من الطقوس والعادات المصرية التي اعتدنا عليها منذ القدم، ويتصدر الكعك، وأنواع أخرى من المخبوزات مثل "الغريبة، البيتي فور، البسكويت" الموائد المصرية، احتفالاً بقدوم العيد.

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وهناك نجوم ظهروا على موائد الإفطار في رمضان كالراحلين محمد فوزي ويوسف وهبي.

على كل حال اليكم صور نادرة لنجوم الزمن القديم في رمضان.

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