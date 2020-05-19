خطأ في تغريدة من الرئاسة التركية يثير السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:06 مساءً - نشر الحساب الرسمي ل ” الرئاسة التركية ” عبر موقع تويتر تغريدة له تضمنت خطأ كبير في الإعلان عن حظر التجول الذي سيتم فرضه في البلاد خلال الأيام المقبلة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

فجاء في التغريدة : ” سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم عرفة إلى اليوم الأخير من العيد ” .

حيث خلطت بين عيد وقفة عيد الفطر وبين وقفة عرفة التي تسبق عيد الأضحى .. وظلت التدوينة حوالي الساعة تقريبا إلى أن تم تعديلها وتصحيح الخطأ فيما بعد .

لتصبح : ” سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم السبت إلى اليوم الأخير من العيد ” .

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وهو الأمر الذي أثار السخرية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا نشر الصورة مشيرين إلى أنه خطأ فادح عدم معرفة العيد القادم هو عيد الفطر أو عيد الأضحى .