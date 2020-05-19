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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2020 08:06 مساءً - نشر الحساب الرسمي ل ” الرئاسة التركية ” عبر موقع تويتر تغريدة له تضمنت خطأ كبير في الإعلان عن حظر التجول الذي سيتم فرضه في البلاد خلال الأيام المقبلة بمناسبة عيد الفطر المبارك .
فجاء في التغريدة : ” سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم عرفة إلى اليوم الأخير من العيد ” .
حيث خلطت بين عيد وقفة عيد الفطر وبين وقفة عرفة التي تسبق عيد الأضحى .. وظلت التدوينة حوالي الساعة تقريبا إلى أن تم تعديلها وتصحيح الخطأ فيما بعد .
لتصبح : ” سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم السبت إلى اليوم الأخير من العيد ” .
وهو الأمر الذي أثار السخرية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا نشر الصورة مشيرين إلى أنه خطأ فادح عدم معرفة العيد القادم هو عيد الفطر أو عيد الأضحى .
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ في تغريدة من الرئاسة التركية يثير السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.