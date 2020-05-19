تركيا تسجل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليرتفع الإجمالي لديها إلى 151,615 حالة المزيد

سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151615.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4199.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 112895 شخصاً حتى الآن.