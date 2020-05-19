الخليج 365الثلاثاء 2020/5/19 11:27 ص بتوقيت أبوظبي
تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض المعدن الأصفر عالميا وسط صعود أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.
وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في السعودية نحو 209.04 ريال ( 55.64 دولار)، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 182.85 ريال (48.56 دولار).
وسجل سعر أوقية الذهب في المملكة 6 آلاف و503 ريالات(1730 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 1463 ريالا (389.48 دولار).
وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 157 ريالا ما يقرب من 41 دولارا .
وارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في مارس آذار بمقدار 113 ألف برميل يوميا إلى 7.391 مليون برميل يوميا مقابل 7.278 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.
وعالميا، توقع سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021 إذ عزز خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.
وقال سيتي في مذكرة "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".
ودفعت إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل نيسان وارتفع الذهب 12 بالمئة منذ بداية العام.
ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في العام الجاري إلى 1680 دولارا من 1640 دولارا في وقت سابق بينما أبقى على توقعاته لعام 2021 عند 1925 دولارا للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.