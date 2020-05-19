أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض المعدن الأصفر عالميا وسط صعود أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.

وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في السعودية نحو 209.04 ريال ( 55.64 دولار)، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 182.85 ريال (48.56 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في المملكة 6 آلاف و503 ريالات(1730 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 1463 ريالا (389.48 دولار).

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 157 ريالا ما يقرب من 41 دولارا .

وارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

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وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في مارس آذار بمقدار 113 ألف برميل يوميا إلى 7.391 مليون برميل يوميا مقابل 7.278 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

وعالميا، توقع سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021 إذ عزز خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

وقال سيتي في مذكرة "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

ودفعت إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل نيسان وارتفع الذهب 12 بالمئة منذ بداية العام.

ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في العام الجاري إلى 1680 دولارا من 1640 دولارا في وقت سابق بينما أبقى على توقعاته لعام 2021 عند 1925 دولارا للأوقية.

