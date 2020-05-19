سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، للبنوك وشركات الصرافة، وسط زيادة في الطلب، وفق مصريين.

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" مسجلا 15.72 جنيه مصري للشراء، و 15.82 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 15.72 جنيه للشراء مقابل 15.82 جنيه للبيع. بزيادة قرشين عن تعاملات الإثنين.

وتراجع الجنيه المصري في نهاية تعاملات الإثنين لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ أوائل فبراير شباط قبل أن يعصف فيروس كورونا ببعض أكبر مصادر للعملة الأجنبية في البلاد.

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.

وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن "اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط".

Advertisements

وأضافت فيتش "الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 بالمئة مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة".

وتفيد بيانات للبنك المركزي أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية في مارس آذار، ليتراجع إجمالي الحيازات إلى 149.30 مليار جنيه (9.44 مليار دولار) في نهاية مارس آذار من 310.65 مليار في نهاية فبراير شباط.

وتوقفت السياحة بالكامل تقريبا مع وقف الحكومة للرحلات الجوية في مارس آذار. وكانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في 2019.

السعر الأكثر تداولا للدولار



وهيمن سعر الدولار عند 15.74 جنيه للشراء و 15.84 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة ، وتكرر السعر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وسايب، والمشرق، والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس والمصرف العربي الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو إلى 17.13 جنيه للشراء، و 17.31 جنيه للبيع، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 19.15جنيه للشراء، وإلى 19.40 جنيه للبيع، لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.66 جنيه للشراء، و 51.22 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.

