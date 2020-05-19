إياد نصّار وقيس الشيخ نجيب يثيران الدهشة

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May 19, 2020
اجتمع كل من الممثلين الأردني إياد نصّار والسوري قيس الشيخ نجيب في رمضان 2020 بظهورهما بعينٍ واحدة بينما تغطي الأخرى عصبة جلديّة.
ويبدو ان القاسم المشترك بين نصّار والشيخ نجيب هي تجسيدهما لدور موحد من خلال شخصية الضرير.
وقد أثار “نصّار” دهشة متابعي مسلسل “النهاية”، بظهوره بعينٍ واحدة بينما تغطي الأخرى عصبة جلديّة، حيث يؤدي شخصية “تتحدث عن منطق الشخصيات أصحاب الرؤية الواحدة باتجاه واحد”.
أيضاً لقت “قيس الشيخ نجيب” الانظار بمسلسل “أولاد آدم” بعد ظهوره بعين واحدة بينما وضع عصبة جلديّة على العين الاخرى ومعتمداً اسلوباً مختلفا من خلال الاكسسوارات وستايل اللبس.
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