ستيفاني عطالله نجمة الدراما بعد تغريدة مروان حداد؟

أشاد صاحب شركة مروى غروب، المنتج مروان حداد، بأداء الممثلة ستيفاني عطالله في مسلسل “بالقلب” الذي يعرض يومياً عبر شاشة LBCI.

وتجسد ستيفاني شخصية “لارا” التي خطفها حبيبها السابق هشام (رامي عطالله) وقام بشنق نفسه امامها، ما دفعها الى عزل نفسها عند تحريرها من قبل الشرطة والابتعاد عن خطيبها (جان دكاش) واصدقائها بسبب نفسيتها المنهارة.

وفي حلقة الأمس، علمت ستيفاني يخيانة خطيبها مع صديقتها المقربة، فقدمت مشهداً مميزاً كاملاً متكاملاً ان لناحية الأداء أو التفاعل، واستطاعت ان تحظى باعجاب المشاهدين الذين يتابعون المسلسل بشغف.

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وقد لفتتنا تغريدة المنتج مروان حداد عبر حسابه الشخصي على تويتر والذي أشاد فيها بـ “عطالله” وقال: “ستيفاني عطالله حضور واداء وهضامة ومستقبل واعد.. بالقلب”.

ومن المعروف أن مروان حداد يتمتع بعين ثاقبة ورؤية مستقبلية في الدراما، ويعتبر من اهم المنتجين في الوطن العربي، اضافة الى انه يراهن دائماً على اسماء جديدة ويكسب الرهان لأن خياراته غالباً ما تكون صائبة وفي محلها.

نذكر أن مسلسل “بالقلب”، بطولة بديع أبو شقرا، سارة ابي كنعان، ستيفاني عطالله، كارمن لبس، سمارة نهرا، دوري السمراني، دارينا الجندي، وسام فارس، جان دكاش، الين لحود وغيرهم، كتابة طارق سويد واخراج جوليان معلوف وإنتاج G8برودكشن.