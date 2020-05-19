اريانا غراندي وجاستن بيبر يخطفان الصدارة

May 19, 2020
احتلت أغنية نجما أغاني البوب اريانا غراندي وجاستن بيبر “Stuck With U” المركز الأول في ترتيب الـBillboard 100 لهذا الأسبوع.
وكان جاستن بيبر وأريانا غراندي قد طرحا عملاً غنائياً مشتركاً للمرة الأولى في الثامن من ايار الجاري، على أن يعود ريعه لتمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.
ولم يقدم بيبر (26 عامًا) وغراندي (26 عامًا)، وهما من أشهر المغنين الشبان في الولايات المتحدة، أغنية مشتركة من قبل.
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