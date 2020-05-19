هدية وائل جسار ولايف ستايلز ستوديوز في عيد الفطر

شوق المخرج اللبناني فادي حداد الجمهور حول العمل المنتظر الذي يحمل توقيعه وسيجمع النجم اللبناني وائل جسار وشركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ونشر “حداد”، على حسابه عبر خاصية الستوري، صورة تجمعه مع وائل جسار، معلناً من خلالها عن عمل ضخم سيبصر النور قريباً جداً.

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الأغنية بعنوان “ما تغيبش ثواني” وهي من انتاج “لايف ستايلز ستوديوز” في أول تعاون بينها وبين وائل جسار، ومن المقرر طرح الكليب خلال عيد الفطر السعيد.

وكان وائل جسار قد صوّر الأغنية تحت ادارة المخرج فادي حداد على مدار يومين في لبنان. وشاركت في الكليب الممثلة الشابة جوي هاني.

“حداد” سبق ووصف العمل عبر “الخليج 365” بـ “من أجمل الكليبات”.