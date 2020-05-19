خاص- يارا منحازة لبديع ابو شقرا وياسمين عبد العزيز… وهذا ما تشاهده في رمضان

بهدف استطلاع آراء المشاهير حول ماذا يشاهدون من مسلسلات في رمضان، اتصل موقع “الخليج 365” بالنجمة اللبنانية يارا التي أكدت لنا الى انها تُشاهد في شهر رمضان المبارك عدة مسلسلات وهي: “فالنتينو، سكر زيادة، ونحب تاني ليه”، بالاضافة الى مسلسلات لبنانية.

وقالت يارا لنا أنها تتابع “فالنتينو” للنجم المصري عادل امام، و”سكر زيادة” للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، و”نحب تاني ليه” للنجمة المصرية ياسمين عبد العزيز لأنها تحبها جداً.

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أيضاً تتابع يارا بعضاً من المسلسلات اللبنانية لأنها تحب ان تشجع الدراما اللبنانية وبالتحديد تحرص على متابعة المسلسلات التي يلعب بطولتها النجم بديع أبو شقرا لانها تحب أدائه وتمثيله وموهبته.

من جهة أخرى، تحيي يارا حفلاً فنياً في السابع والعشرين من مايو، عبر البث المباشر على مسرح المجاز بالشارقة لتغني لجمهورها مجموعة كبيرة من أرشيفها الفني وذلك بمناسبة عيد الفطر.

آخر أعمال يارا أغنية خليجية بعنوان “حبيبي يا” كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور، مكس وماستر جاسم محمد. كالعادة، قدمت يارا الأغنية بإحساسها الرائع، خاصة ان أغنية “حبيبي يا” مميزة ليس فقط بكلماتها من توقيع أصايل، بل بلحنها الجميل الذي وضعه البحر على إيقاع خليجي جميل، فيه مزيج من النغمة الفرحة والإيقاعات.