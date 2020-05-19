أمل العوضي تشارك ماجد المهندس في كليب جديد.. وهذا ما قالته الفنانة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المذيعة والممثلة الكويتية أمل العوضي، عن مشاركتها للفنان العراقي ماجد المهندس في كليب أغنيته الجديدة "يلي أحبك موت".

ونشرت العوضي صورة تجمعها بالمهندس عبر حسابها بإنستغرام وعلقت عليها قائلة: "سعدت للمرة الثانية بمشاركتي مع برنس الغناء ماجد المهندس في كليب أغنيه (يلي أحبك موت)".

وأوضحت العوضي أن الأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد وإخراج وليد ناصيف، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت مليئة بروح التعاون والحب، واختتمت: "أتمنى يعجبكم الكليب".

وعبر الكثير من المتابعين عن انتظارهم وتشويقهم للكليب، ورجح البعض أن يتم طرح الأغنية بعد العيد، وتغزل فريق في أمل العوضي ووصفوها بالجميلة والمبدعة والعنصر الفعال في نجاح العمل.

يذكر أن العوضي شاركت المهندس في كليب "أنا حنيت" قبل نحو عامين ٢٠١٧ وبذلك تكون هذه المشاركة هي الثانية لها مع النجم العراقي.

وفي وقت سابق، قال المهندس إن اختيار الموديل العوضي، جاء لأنها نجمة رائعة كانت موفقة بأدائها، قائلاً: "العوضي أضفت على العمل نكهة درامية لا تستطيع عارضة عادية إضافتها ولو استعنّا بعارضة لفقدت الأغنية الكثير".

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وكانت أمل العوضي قد تعرضت بعد الكليب الأول لهجوم واسع من جمهورها مؤكدين أنها خرجت عن العادات والتقاليد العربية وأساءت للفتاة الخليجية بسبب اقترابها بشدة من المهندس في بعض المشاهد.

لترد أمل حينها بالقول: "لم يكن ظهوري في الفيديو كليب خادشاً للحياء والذوق العام على الإطلاق، بل كان عملا راقيا ومميزا، والمشاهد التي جُسّدت موجودة في عديدٍ من المسلسلات الخليجية، وأكرر: أنا سعيدة بهذه التجربة، وأحترم جميع الآراء".

ومؤخرًا نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا على موقع إنستغرام، تيزر أغنية "شكرا" أحدث أغاني ماجد المهندس، وكتب الحساب: "‫جمهور البرنس ماجد المهندس، على موعد مع الطرب أول أيام العيد، أغنية شكراً‬، ‫كلمات ساجي‬، ‫ألحان أحمد الهرمي، وترقبوها على تطبيقDeezer‬".

يُذكر أن الفنان ماجد المهندش شارك مؤخرًا في أوبريت (إنتوا لها)، مع الفنانة أصالة وعدد من النجوم.