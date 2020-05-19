سيرين عبد النور وداليا مبارك تتبادلان الردود مجددا: ثرثرة ومزحة بايخة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أخذ خط الأزمة بين الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور والمطربة السعودية داليا مبارك منحنًا تصاعديًا بعد تغريدات متبادلة بين الثنائي على حساباتهما عبر "تويتر"، بعدما تعرضت الأخيرة لموقف محرج على الهواء خلال استضافتها عبر مداخلة في البرنامج الرمضاني "سهرانين معاكم بالبيت" الذي تقدمه الأولى رفقة الفنان أحمد فهمي على قناة "إم بي سي".

وخرجت سيرين عبدالنور عبر حسابها على "تويتر"، بتغريدة اعتبرتها داليا مبارك المقصودة بها، فأعادت تغريدها عبر حسابها الخاص بل وردّت بأخرى مماثلة، حيث كتبت "سيرين": "الصمت متعة في زمن الثرثرة .. #سيرين_عبد_النور"، في إشارة منها إلى أن الأمر أخذ أكبر من حجمه وأن ردّ داليا مبارك على الخطأ الذي وقعت فيه وإحراجها أيضًا لم يكن محل إعجابها وفق المتابعين.

وعلى إثر إعادة داليا مبارك لتغريدة سيرين عبدالنور كان الجمهور بالمرصاد وبدأت أحاديث بينهما حول من الغاضبة من الأخرى وكيفية الصلح بينهما.

وأكدت داليا مبارك في تغريدتها أن ما فعلته ما سيرين عبدالنور في ردها عليها كان بغرض المزحة إلا أن الأمر تحول لمزحة "بايخة" وفق تعبيرها"، فكتبت: "ساعات نمزح مزحة قصدنا منها نلطف الجو بعدين نكتشف إنها مزحة بايخة مالها طعم ولا لون وما كان لها داعي #تصير #كثير #عادي #بس #كورونا_طولت #احب_سيرين #سهرانين_معاكم_بالبيت".

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وكانت داليا مبارك قد وجدت نفسها في موقف محرج، خلال استضافتها عبر مداخلة في "سهرانين معاكم بالبيت"، بعدما أخطأت سيرين عبدالنور في اسمها، فنادتها بـ"ديالا" بدلا من "داليا"، إلا أن الأخيرة لم توافق على خطأ سيرين وردت عليها خلال مداخلة بالفيديو مع البرنامج، وتعمدت لفظ اسمها بـ"نسرين"، بدلا من سيرين.

فيما تدخلت المطربة هند البحرينية على خط الأزمة ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستغرام، وأرفقتها بتعليق مقتطف من مقولة للإمام الشافعي، تقول: "أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهـو فيـه ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه".

وأضافت هند البحرينية متوجهة بحديثها إلى داليا مبارك، بالقول: "صوتك يفرض عالكل بانك فنانه لا يختلف على جمال صوتها اثنين يا قلبي انتي".

ونفت هند البحرينية أن تكون سيرين عبدالنور هي المقصودة من حديثها، إذ قالت لمتابعيها ممن اتجهوا إلى أنها تقصد الإساءة للفنانة اللبنانية، إذ قالت: "لكل اللي طالعين فيها فالتعليقات وعاملين انهم فاهمين ترانا ما نقصد الفنانة الجميلة سيرين ..سيرين فنانة محترمة عداها العيب".