هازال كايا منزعجة من قدسية فكرة الأمومة وتسبب جدلاً بين الجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت النجمة التركية هازال كايا، موجةً من الانتقادات بعد تصريحات لها وصفت بالمثيرة للغاية حول موضوع الأمومة أثناء بث مباشر شاركت فيه عبر إنستغرام.

وقالت النجمة التركية: "قد لا أريد أن أنجب مرة جديدة، وهذا الأمر لن يجعلني أقل من النساء الأخريات، كما لا يجعل النساء اللواتي لا يرغبن في أن يصبحن أمهات أقل من النساء الأخريات".

وأضافت هازال في حديثها: "أنا لست مرتاحة كثيراً مع فكرة نعمة الأمومة وقدسيتها، فهي تشكل ضغطاً على المرأة، ولذا أعتقد أن "الأم" هي أي شخص يعمل بحب تجاه كل كائن حي في العالم".

وهو الأمر الذي أحدث ضجةً كبيرةً وجعل الكثيرين ينقسمون حول ما قصدته النجمة في كلامها وإن كانت تعنيه بحرفيته حيث قال البعض إنها منزعجة من فكرة الأمومة.

في حين أوضح آخرون أن ما قصدته هازل بكلامها أن الأمومة مسؤولية كبيرة، وأن المرأة التي لم تصبح أُمًا سواء برغبة منها أو بعدم قدرة فإن هذا الأمر لا يجعلها أقل من النساء الأخريات اللواتي أصبحن أمهات بمجرد كونها مسؤولة عن أي كائن حي فهي جربت "الأمومة"، مشيرين إلى أنها ألمحت في أكثر من مقابلة إلى أنها أحبت تجربة الأمومة ومستعده لإنجاب طفل آخر.

وكانت كايا قد شاركت أمس منشوراً عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، دعمت من خلاله الممثلة التركية البرازيلية لاريسا غاجيمير، بعدما أعلنت الأخيرة عدم قدرتها على الإنجاب وأنها تتعرض للجرح كلما سألها أحدهم عن هذا الموضوع، حيث علقت هازال بالقول: "تأثرت كثيرًا بقولكِ "لقد قبلني هكذا"".

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وأضافت: "أنت امرأة رائعة، هناك أكثر مما ليس لديك، لا تقلقي للحظة بسبب الأرواح الشريرة...هذا هو بالضبط ما كنت أحاول قوله في الفيديو الذي كان موضوع الأمس"، في إشارة منها إلى الجدل الدائر حول الفيديو الذي أعربت فيه عن انزعاجها من فكرة قدسية الأمومة.

واختتمت هازال قولها: "أخجل من أي شخص أجبر امرأة على الإدلاء بمثل هذا البيان عن جسدها. إسأل نفسك أن كنت ستطرح أسئلة غير محدودة على الناس".

وعلى صعيد آخر كشفت هازال كايا في المقابلة ذاتها بأنها تُريد الابتعاد عن التمثيل قائلةً: "أُفكر جديًا بالابتعاد قليلًا لأن الوضع العام لا يعجبني، الرجل هنا يقدرونه ويرفعون شأنه أما المرأة فتأتي دائمًا بالمرتبة الثانية، مهما سعينا لتقديم الأفضل سيبقى الرجال".

يأتي ذلك التصريح على الرغم من إعلان بعض المواقع الإخبارية أن النجمة التركية تستعد لتكون بطلة مسلسل "فتاة النافذة" من إنتاج شركة "OG Medya" وأن الممثل ميتين آكدولجير، مرشح للعب دور البطولة إلى جانبها، وسيجري تصوير 8 حلقات منه ليُبث عبر الإنترنت.